Верстка адаптивного сайта, главная, все типы контента + 3-5 страниц

Работа реально выполнена за 2 с половиной дня. Верстка была очень не простая, с множеством подводных камней. Выполена работа на высшем уровне, под все варианты размеров экрана от 1600 до 320. Рекомендую к работе, это не накрученный отзыв, а реальная констатация способностей в верстке этого человека.