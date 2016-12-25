Верстка адаптивного сайта, главная, все типы контента + 3-5 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок153 просмотра

Добрый день. Необходима верстка сайта. Всего будет 4-6 типов страниц + главная.

На данный момент уже готово 3 типа страниц.

Все страницы должны быть адаптивные.

Макеты под разрешение

320, 768, 1200, 1600

Сроки, цена. Также нужно программирование всех js действий (пару слайдеров, выпадающее меню, нестандартные select, вспоывающие окна, проверка полей форм).

JavaScript
8 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MisterFOX
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$100
3 дня
Работа реально выполнена за 2 с половиной дня. Верстка была очень не простая, с множеством подводных камней. Выполена работа на высшем уровне, под все варианты размеров экрана от 1600 до 320. Рекомендую к работе, это не накрученный отзыв, а реальная констатация способностей в верстке этого человека.
Ответственный заказчик. С оплатой не задерживает. Проект был сделан на 90%, остались мелкие правки. Компенсировал часть затрат заказчику. Настоятельно рекомендую данного человека!

Заявки фрилансеров

MisterFOX
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
8 лет назад

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