Всем доброго времени суток. Есть сайт http://www.dom-v-b.ru/ Есть его редизайн - все старницы - макеты в фотошопе. Нужно установить новый дизайн.
Верстка адаптивного сайта, главная, все типы контента + 3-5 страниц
Добрый день. Необходима верстка сайта. Всего будет 4-6 типов страниц + главная.
На данный момент уже готово 3 типа страниц.
Все страницы должны быть адаптивные.
Макеты под разрешение
320, 768, 1200, 1600
Сроки, цена. Также нужно программирование всех js действий (пару слайдеров, выпадающее меню, нестандартные select, вспоывающие окна, проверка полей форм).
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