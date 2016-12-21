Адаптивная вёрстка Landing Page

Требуется качественная верстка точно по макету 1в1.

Скриншоты всех страниц - https://yadi.sk/d/T1LwMYRs34AmP9

Калькулятор будут писать программисты. Верхнее меню ведет не на внутряки, а на другой сайт.

Чистый, валлидный, оптимизированный код.

В дальнейшем вашу верстку будут натягивать на битрикс, это тоже прошу учесть. Важно думать о том, что контент может меняться, стараться не ограничивать ширину/высоту блоков содержащих динамический контент.

Прошу обозначить цену и срок. Приступить нужно сегодня-завтра. Ответы от ботов удаляю.