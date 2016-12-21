Верстка сайта za-hotel.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок161 просмотр

Необходимо сделать верстку сайта za-hotel.ru согласно брифу и приложенным графическим приложениям. Какие цели необходимо достигнуть: Улучшено удобство пользования сайта и

считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта

нахождения необходимой ему информации и уменьшения количества обращений в

службу поддержки. Страницы, подлежащие верстке: 1. Главная. 2. Отели. 3. Новости. 4. О нас. 5. Контакты.6. Партнерство. 7. Вакансии.8. Страница отеля. 9. Страница номера. 10. Страница новостей. Что Необходимо сделать верстку сайта za-hotel.ru согласнобрифу и приложенным графическим приложениям.

 Какие целинеобходимо достигнуть: Улучшено удобство пользования сайта и

считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта

нахождения необходимой ему информации и уменьшения количества обращений в

службу поддержки. Страницы, подлежащие верстке:

1. Главная.

2. Отели.

3. Новости.

4. О нас.

5. Контакты.

6. Партнерство.

7. Вакансии.

8. Страница отеля.

9. Страница номера.

10. Страница новостей.

Что необходимо сделать:

1. Верстка сайта za-hotel.ru используяимеющийся дизайн, находящийся в архиве дизайн.rar

2. Прототипирование.

3. Проработка юзабилити.

4. Адаптация для desktop, tablet и mobile версий.

 

Полное описание задач, необходимых к исполнению см. в приложенном файле Verstka_za-hotel.docx

8 лет назад
YUDM
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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