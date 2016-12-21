Срочно! Нужно доверстать сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок175 просмотров

Работы на 6-8 часов, и начать нужно сейчас. БЭМ наименование классов, без адаптации. Оплата в грн, в приоритете укр. фрилансеры.

8 лет назад
IvanovArtem88
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • HTML-верстка

    Необходимо выполнить верстку, с обилием JS-эффектов  Макет дизайна в приложении  Задание:  - попадая на первый экран мы видим меню основное, меню дополнительное, кнопки голосования, футер.   В контентной ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта za-hotel.ru

    Необходимо сделать верстку сайта za-hotel.ru согласно брифу и приложенным графическим приложениям. Какие цели необходимо достигнуть: Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта нахождения необходимой ему информации и ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простая верстка

    $5

    Нужно сделать верстку, кроссбраузерно, валидно. Простая верстка фиксированная.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно технически довести блог до ума. Верстка

    Вот есть список правок, которые нужно исправить! На нумерацию не обращайте внимание так надо мне. 1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Front-end разработчик

    Обязательные: HTML, CSS, JS (jQuery / Ajax), bootstrap framework“Хороший глаз”,  трепетное внимание к деталям, пикселям, оттенкамЛадить с чужим кодом.Желательные:sass/less frameworkAngular js, Backbone js, ReactОпыт с GITНавыки технического дизайнераЗнание паттернов проектирования, понимания usability, UX скилы.Мотивация: ...

    AJAXAngularBootstrapCSSGit
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная вёрстка Landing Page

    Требуется качественная верстка точно по макету 1в1. Скриншоты всех страниц - https://yadi.sk/d/T1LwMYRs34AmP9 Калькулятор будут писать программисты. Верхнее меню ведет не на внутряки, а на другой сайт. Чистый, валлидный, оптимизированный код. ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка PSD макета

    Здравствуйте, уважаемые пользователи! Требуется адаптивная и кроссбраузерная вёрстка PSD-макета с 6 страницами. Футер и хидер одинаков, изменения в зоне контента очень незначительны. Есть слайдер и таймер обратного отсчёта, скрипт у меня есть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки в адаптивную верстку

    Нужно внести правки в адаптив под мобильные сайта http://friendfunction.ru/ Иконки меню, корзины и поиска делаем белым цветом и переносим в закрепленную шапку, как в прикрепленном макете. Строка поиска должна открываться как на мобильной версии brandshop.ru. При ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад