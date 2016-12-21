Срочно! Нужно доверстать сайт.

Вот есть список правок, которые нужно исправить! На нумерацию не обращайте внимание так надо мне. 1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной ...