Верстка

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка94 просмотра

По предоставленному шаблону нужно выполнить верстку страницы типа лендинга

Макет PSD, верстка похожей сверстанной страницы предоставлены исполнителю

Срок сдачи работы 22.12 до 17:00 мск

8 лет назад
329gte
Андрей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zemliani4ka
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$60
1 день

Заявки фрилансеров

zemliani4ka
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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