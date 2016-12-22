Адаптивная верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок226 просмотров

Требуется сверстать страницу маленького интернет-магазинчика (витрина в 1 экран) и 3 модалки к ней. Для последующей натяжки на WordPress.

Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Дизайн в послойном PSD в 3 видах 1920, 768 и 320px ширины.

Обязательно с использованием SCSS, gulp.

Требования к верстке и макеты скину кандидатам.

В ОТВЕТ прошу скинуть ссылку на самый крутой адаптивный сайт, сверстанный вами.

SCSSWordPressGulp
8 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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