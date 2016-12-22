Адаптивная верстка

Требуется сверстать страницу маленького интернет-магазинчика (витрина в 1 экран) и 3 модалки к ней. Для последующей натяжки на WordPress.

Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Дизайн в послойном PSD в 3 видах 1920, 768 и 320px ширины.

Обязательно с использованием SCSS, gulp.

Требования к верстке и макеты скину кандидатам.

В ОТВЕТ прошу скинуть ссылку на самый крутой адаптивный сайт, сверстанный вами.