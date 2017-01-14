Исправить верстку магазина

Грубо говоря совместили движок от одного интернет-магазина с дизайном другого.

Программист все что непонятно было где в этом дизайне и куда выводить вывел куда-нибудь.

Теперь нужен верстальщик с прямыми руками и не боящийся такой задачи.

Вот пациент:

http://91.205.85.25/

Там зайдите и на страницу категории и на страницу товара.

Все косяки видно.