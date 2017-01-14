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Исправить верстку магазина
Грубо говоря совместили движок от одного интернет-магазина с дизайном другого.
Программист все что непонятно было где в этом дизайне и куда выводить вывел куда-нибудь.
Теперь нужен верстальщик с прямыми руками и не боящийся такой задачи.
Вот пациент:
Там зайдите и на страницу категории и на страницу товара.
Все косяки видно.
Выбранный исполнитель
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