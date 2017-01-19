Верстка сайта по PSD-макету

$85
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок291 просмотр

Доброго дня! 

Задача - сверстать сайт по psd-макетам.

Требования:

pixel perfect

корректное отображение в chrome, mozilla, safari, opera, ie начиная с 9

корректное отображение на мобильных устройствах, без горизонтальной прокрутки, начиная с ширины 320 px

https://yadi.sk/d/5_yr7t7034EJbU макет

Если кому интересно - старый сайт ultra-ever-dry.info

До НГ нужно сдать с учетом возможных правок.

В дальнейшем будет отдельное задание на настройку верстки на UMI.CMS

8 лет назад
uedru
Глеб 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

spooms
30 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$66
6 дней
Проект сделан, все ок.
Все здорово! Понятное т3, на связи 24/7. Заказчик проявил себе с лучшей стороны, оплата своевременная! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

spooms
30 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть шаблон для opencart 1.5.6.4 на OpenCart 2.3.0.2

    Собственно имеется шаблон который натянут на версию 1.5.6.4, необходимо натянуть на 2.3.0.2. Просьба отвечать только тем, кто уже выполнял подобную задачу, и работает с opencart, так как разница в движках (версиях) огромная. Дизайн адаптивный от ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка лендинга + натяжка на CMS

    $20

    Добрый день, нужна верстка лендинга + натяжка на CMS по ремонту и техническому обслуживанию * Автоматических раздвижных дверей * Автоматических секционных и скоростных ворот * Рольставней * ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно сверстать всплывающий блок для сайта (HTML+JS)

    $20

    После загрузки страницы, блок должен всплывать, в десктопной версии (когда видна вся страница) - по таймеру(1сек) после первого движения мышкой, в мобильной - когда страница будет прокручена до определённого блока( с первым товаром ) ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка нового дизайна сайта со сменой CMS

    Добрый день! Есть сайт ledpanel.su Есть новый дизайн PSD 2х основных страниц во вложении, копия этого  https://construction.vamtam.com/home-layouts/home-clean/ Задача:  Нужно полностью заменить дизайн на сайте ledpanel.su на уже готовый(верстка, натяжка) ...

    MODXOpencartWordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка html письма

    Необходимо сделать верстку шаблона html письма (обратите внимание, верстка именно под письма для рассылки). Прикладываю примеры. Необходимо верстать только само тело письма (шапку и футер не надо, они подкачиваются движком сайта при рассылке). Шапкой ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $50

    Требуется сверстать страницу маленького интернет-магазинчика (витрина в 1 экран) и 3 модалки к ней. Для последующей натяжки на WordPress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Дизайн в послойном PSD в 3 видах 1920, 768 и 320px ширины. ...

    SCSSWordPressGulp
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать html письмо

    Требуется сверстать html письмо по предоставляемому дизайну. Стоит учитывать, что у получателя могут быть отключены изображения, при этом важная информация все равно должна отображаться. Учитывать специфику спам-фильтров почтовиков.

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад