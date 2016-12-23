Frontend разработчик - HTML/CSS/JS (на проект)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок409 просмотров

Ищем Frontend разработчика - HTML/CSS/JS.

Про вас

  • Отлично понимаете HTML / CSS, HTML / CSS best practices.
  • Уверенное знание jQuery.
  • Предлагаете обдуманные и аргументированные решения и реализуете их с минимумом багов (или вообще без них)!
  • Планируете свое решение, прежде чем написать первую строчку кода.
Плюсом будет:

  • Cordova HTML5 Mobile applications.
  • AngularJS.
  • React / Redux.
  • Использование шаблонов проектирования в вашем JS коде.
  • ES6.
  • Canvas / SVG.
  • Хорошее понимание Grunt / Gulp.
  • Опыт или интерес к работе с другими языками (PHP, Python).
Ваше личное желание ежедневно изучать новое - самый большой и главный плюс!

Мы ценим:

  • Как красивый код, так и минимум кода.
  • Разработчиков, увеличивающих пул знаний и опыт команды.
  • Тех, кто не боится ответственности и работает на результат.
  • Разработчиков, не требующих микроменеджмента и постоянного менторства.
  • Людей, которые сказали, что все будет сделано в среду, и финишировали во вторник.
  • Документацию, которая обновляется (и тех, кто над ней работает).
  • Чувство юмора )
Какие задачи решать

  • Разработка верстки для веб- и мобильного приложения.
  • Responsive верстка.
  • Верстка под Retina.
  • Работа с проектам, который уже живет в production.
  • Написание простой логики на JavaScript.
С чем работать

  • HTML5 / CSS3 / LESS / SASS.
  • jQuery.
  • Grunt / Gulp.
  • Git.
  • Docker.
  • Vagrant.
  • Linux preferred (Mac is fine as well. No Windows :).
Занятость примерно 60 часов.
CSSDockerGitHTMLJavaScriptjQueryLinuxPHPPythonSASSGulp
8 лет назад
nzisman
Марина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров