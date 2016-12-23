Здравтсвуйте! Имеется готовый дизайн ИМ по продаже запасных частей, АКБ, шин, ГСМ и т.п. Необходимо произвести верстку имеющегося дизайна на CMS OPEN CART. Важно: 1170 рх это ширина страницы с отступами по 15 рх слева и справа, ...
Frontend разработчик - HTML/CSS/JS (на проект)
Ищем Frontend разработчика - HTML/CSS/JS.
Про вас
- Отлично понимаете HTML / CSS, HTML / CSS best practices.
- Уверенное знание jQuery.
- Предлагаете обдуманные и аргументированные решения и реализуете их с минимумом багов (или вообще без них)!
- Планируете свое решение, прежде чем написать первую строчку кода.
- Cordova HTML5 Mobile applications.
- AngularJS.
- React / Redux.
- Использование шаблонов проектирования в вашем JS коде.
- ES6.
- Canvas / SVG.
- Хорошее понимание Grunt / Gulp.
- Опыт или интерес к работе с другими языками (PHP, Python).
Мы ценим:
- Как красивый код, так и минимум кода.
- Разработчиков, увеличивающих пул знаний и опыт команды.
- Тех, кто не боится ответственности и работает на результат.
- Разработчиков, не требующих микроменеджмента и постоянного менторства.
- Людей, которые сказали, что все будет сделано в среду, и финишировали во вторник.
- Документацию, которая обновляется (и тех, кто над ней работает).
- Чувство юмора )
- Разработка верстки для веб- и мобильного приложения.
- Responsive верстка.
- Верстка под Retina.
- Работа с проектам, который уже живет в production.
- Написание простой логики на JavaScript.
- HTML5 / CSS3 / LESS / SASS.
- jQuery.
- Grunt / Gulp.
- Git.
- Docker.
- Vagrant.
- Linux preferred (Mac is fine as well. No Windows :).
Заявки фрилансеров
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