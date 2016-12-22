Натянуть имеющийся html сайт на друпал

Вкратце о проекте:

Есть сайт с галереей и несколькими html страничками. В галерее выводится список всех картинок из директории.

Нужно:

Натянуть сайт на друпал. Галерею сделать по-человечески, через views с сортировкой по датам, весам и т.п. Добавить возможность редактировать весь контент через админку. Создать тему с корректными шаблонами и статикой.

От исполнителя нужна грубая оценка (более точная нужна будет позже) по времени и бюджету. И примеры из портфолио