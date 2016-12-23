Верстка сайта на ModX

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок142 просмотра

Необходимо адаптивно сверстать и одеть на ModX макет

Макет отрисован под Bootstrap 3

Без примеров адаптивных сайтов можете заявки не оставлять. Отсылать на портфолио тоже не надо. 3-5 ссылок мне достаточно.

Макет кандидатам

BootstrapMODX
8 лет назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров