Верстка Wp

Доброе время суток.

Есть приобретенная тема нужно в нее добавитьэлементы с возможностью последующего вывода в Section options

, Custom Sub-header options ... Пытался сам реализовать, но не выходит, так как мои знание в верстке плачевны. Все

нюансы работы можно узнать при общении и стоимость работы.

Вот сам тема для ознакомления http://kallyas.net/

P.s Оплата картой +Предпочтение исполнитель с Украины.