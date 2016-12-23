Верстка Wp

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Закрыт4 заявки121 просмотр

Доброе время суток.

Есть приобретенная  тема нужно в нее добавитьэлементы  с возможностью последующего  вывода в Section options

 , Custom Sub-header options ...    Пытался сам реализовать, но не выходит, так как мои знание в верстке плачевны. Все

нюансы работы можно узнать при общении и стоимость работы.

Вот сам тема для ознакомления  http://kallyas.net/ 

P.s Оплата картой +Предпочтение исполнитель с Украины.

WordPress
8 лет назад
fileactive
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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