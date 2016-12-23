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Сделать верстку простенького лендинга
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Мне нужно сделать верстку простенького лендинга (макет сброшу в личку). Лендинг максимально простой:
1 кнопка обратной связи
2 кнопки купить
2 блока с картинками и текстом
1 блок с видеороликом и текстом
Блок с таблицей (в 2 колонки)
Блок с отзывами
Блок с акцией и таймером
+ есть мобильная версия лендинга
Мне нужно сделать верстку всего этого. Также я планирую этот лендинг залить в ЛПгенератор, так что если у вас есть опыт работы с этим сервисом, больше шансов, что я выберу именно вашу заявку.
Жду ваших заявок с ценами и примерами работ.
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