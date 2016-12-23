Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Мне нужно сделать верстку простенького лендинга (макет сброшу в личку). Лендинг максимально простой:

1 кнопка обратной связи

2 кнопки купить

2 блока с картинками и текстом

1 блок с видеороликом и текстом

Блок с таблицей (в 2 колонки)

Блок с отзывами

Блок с акцией и таймером

+ есть мобильная версия лендинга

Мне нужно сделать верстку всего этого. Также я планирую этот лендинг залить в ЛПгенератор, так что если у вас есть опыт работы с этим сервисом, больше шансов, что я выберу именно вашу заявку.

Жду ваших заявок с ценами и примерами работ.