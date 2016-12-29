Установить Фильтр Opencart 2

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Завершен1 заявка193 просмотра

Сейчас стоит простой дефолтный http://prntscr.com/dne0ql

Надо поставить хороший фильтр.

В идеале мегафильтрпро 

оплата отзыв сразу

1000₽

Opencart
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dreamlance
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-3)
8 лет назад
$20
1 день
Без нареканий, все быстро четко по делу

Заявки фрилансеров

dreamlance
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-3)
8 лет назад