Нужна подкоректировать код двух сайтов

Здравствуйте! Нужен верстальщик, чтобы исправить некоторые недочеты в верстке сайтов

Сайт abdullin-ru.ru

что нужно сделать:

1. Должна быть внедрена микроразметка schema.org без плагинов, напрямую в шаблон, схему внедрения вы можете посмотреть на блоге webreligion.ru, также в доп. материалах к этому ТЗ есть файл с руководством по внедрению микроразметки.

2. описание блога в div на статьях и страницах

3. в статье не нужно указывать автора, нужно дата, комментарии, рубрика. Внизу под статьей убрать рубрики и тэги.

На главной странице, странице поиска, рубрик, пагинации также автор не нужен, нужно дата, комментарии и рубрику. Внизу рубрики и теги убрать. Read More заменить на читать далее

4. теги вообще убрать из статей http://prntscr.com/djn217 и http://prntscr.com/djn28l

5. Ссылку на комментарии статей, читатьи далее и рубрики назвать по русски http://prntscr.com/djn2o6

и рядом с комментариеми указывать в скобках количество комментов http://prntscr.com/djn35n

6. Архивы дат убрать http://prntscr.com/djn3eo

7. Хлебные крошки сделать главная рубрика, название статьи или страницы не должно дублироваться в хлебных крошках. Без плагина.

8. Выполнить минификацию js и css кода налету, можно еще и html сжимать тоже.

9. При вводе ссылки типа site.ru/rubrika/statia/45656 должен быть редирект на ссылку site.ru/rubrika/statia

11. Ошибка 404 долго грузится и открывается непонятная страница без стилей http://prntscr.com/djn4py

12. Кнопки "ответить" в комментариях через span. не должно быть replytocom

13. Форма для комментариев - сделать равно и красиво. Поле комментарий сделать по ширине контента. Имя email и сайт разместить компактнее, названия можно поместить справа от полей и поля разместить ближе друг к другу

14. Если остались в коде шаблона какие-то рекламные коды, то удалить их.

Сайт abdullinru.ru

1. Сделать какую-нибудь функцию, чтобы я мог по своему желанию открывать некоторые ссылки в статьях, то есть чтобы я мог делать ссылки в статьях через тег . То есть по умолчанию все ссылки через , но по своему желанию я хочу иметь возможность сделать через .

2. Недавно перешел на протокол https. На сайте остались ссылки с протоколом http из-за чего в браузере рядом с адресом моего блога не появляется зеленый замочек. Скорей всего нужно подкоректировать ссылки в базе данных, но вам виднее http://prntscr.com/cx1lqx

3. Переместить рекламный блок, который над заголовком статьи, под этот заголовок. Разместить по центру.

4. Поставить рекламный блок адсенс по центру статьи после абзаца - код предоставлю.

5. Поставить рекламный блок адвертуре под комментариями - код предоставлю

6. Посмотреть версию блога для планшетов - сделать чтобы текст не наезжал и меню было нормальным. Меню в определенный момент исчезает.

7. Эти расстояния http://prntscr.com/djn0ed уменьшить раза в два