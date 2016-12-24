Верстка сайта

Основные требования:

- HTML5

- SCSS

- адаптивность: max-width указан на макетах, для меньших дисплеев – fluid (прорисован десктоп и мобильный телефон для нестандартных страниц, остальные состояния можете реализовать на ваше усмотрение соблюдая нормы юзабилити и общий стиль.).

- БЭМ (без фанатизма и километровых селекторов, следуйте логике наименований, но сохраняйте каскадный стиль для неразрывных групп элементов, напр. плитка товара или юзера)

- PerfectPixel

- Gulp или webpack (Grunt и Browserify не подходит)

- элементы дизайна должны быть выполнены в векторе и объединены в один легко дополняемый файл (шрифт icomoon)

- базовый скриптинг (без файла колбасы с вызовами через айдишники)

- все всплытия, раскрытия и т.п. проходят анимированно в стиле fade/slide

- все анимации проходят с использованием CSS3 (никаких slideDown на jquery)

- не допускаются однотипные плагины (например несколько селектов для разных типов списков)

- выпадающие списки и дейтпикеры на мобильных девайсах должны использовать нативный интерфейс (никаких дропдаунов на устройствах)

- не допускается дублирования кода, например два идентичных блока меню для показа одного на десктопе, а второго на девайсах или парные контролы (один под плагин, второй – нативный под девайсы)

- кроссбарузерность (последние версии популярных браузеров и Safari8+ под macOS и iOS8, а так же Android4+)

- все цвета, шрифты, и даже скорость анимации должны контролироваться через переменные из одного файла variables.scss

- модульность файлов стилей (четкое разделение например на core, plugins, modules и т.п. на ваше усмотрение)

- респонсив стили для селектора писать рядом с другими стилями, используя миксин (напр. @include xs {}), но не допускается создание отдельных файлов (напр. max-width-767.scss) для написания этих стилей.

- не допускаются шаблонизаторы и экзотические технологии (jade, stylus и т.п.)

JPG-макеты всех состояний и ТЗ:

https://drive.google.com/open?id=0ByMhl2IT6FhsVTF0MjhTaEFrcjA

Оплата поэтапная, за проделанную работу, первый перевод после завершения работы над главной.

Указывайте в заявке сроки на выполнение проекта.