Сейчас стоит простой дефолтный http://prntscr.com/dne0ql Надо поставить хороший фильтр. В идеале мегафильтрпро оплата отзыв сразу 1000₽
Верстка сайта
Основные требования:
- HTML5
- SCSS
- адаптивность: max-width указан на макетах, для меньших дисплеев – fluid (прорисован десктоп и мобильный телефон для нестандартных страниц, остальные состояния можете реализовать на ваше усмотрение соблюдая нормы юзабилити и общий стиль.).
- БЭМ (без фанатизма и километровых селекторов, следуйте логике наименований, но сохраняйте каскадный стиль для неразрывных групп элементов, напр. плитка товара или юзера)
- PerfectPixel
- Gulp или webpack (Grunt и Browserify не подходит)
- элементы дизайна должны быть выполнены в векторе и объединены в один легко дополняемый файл (шрифт icomoon)
- базовый скриптинг (без файла колбасы с вызовами через айдишники)
- все всплытия, раскрытия и т.п. проходят анимированно в стиле fade/slide
- все анимации проходят с использованием CSS3 (никаких slideDown на jquery)
- не допускаются однотипные плагины (например несколько селектов для разных типов списков)
- выпадающие списки и дейтпикеры на мобильных девайсах должны использовать нативный интерфейс (никаких дропдаунов на устройствах)
- не допускается дублирования кода, например два идентичных блока меню для показа одного на десктопе, а второго на девайсах или парные контролы (один под плагин, второй – нативный под девайсы)
- кроссбарузерность (последние версии популярных браузеров и Safari8+ под macOS и iOS8, а так же Android4+)
- все цвета, шрифты, и даже скорость анимации должны контролироваться через переменные из одного файла variables.scss
- модульность файлов стилей (четкое разделение например на core, plugins, modules и т.п. на ваше усмотрение)
- респонсив стили для селектора писать рядом с другими стилями, используя миксин (напр. @include xs {}), но не допускается создание отдельных файлов (напр. max-width-767.scss) для написания этих стилей.
- не допускаются шаблонизаторы и экзотические технологии (jade, stylus и т.п.)
JPG-макеты всех состояний и ТЗ:
https://drive.google.com/open?id=0ByMhl2IT6FhsVTF0MjhTaEFrcjA
Оплата поэтапная, за проделанную работу, первый перевод после завершения работы над главной.
Указывайте в заявке сроки на выполнение проекта.
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