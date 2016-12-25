Вставить видео на background в готовую вертску сегодня

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок207 просмотров

Есть вертска,предоставим Архивом http://zoomapps.kz/ 

Ставим на задний фон первые 49 секунд видео https://www.youtube.com/watch?v=k_okcNVZqqI   по аналогии с сайтом :  http://timflach.com/

Можно использовать технологию джевери такую  http://rochestb.github.io/jQuery.YoutubeBackground/  или на ваше усмотрение.

+ есть мелкая корявость адаптива,заначек налезает на текст,поправить тоже нужно,скрин в приложении

Сроки- Сегодня.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
8 лет назад
$15
1 день
Отлично Справился с задачей !
Все отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна подкоректировать код двух сайтов

    $15

    Здравствуйте! Нужен верстальщик, чтобы исправить некоторые недочеты в верстке сайтов Сайт abdullin-ru.ru что нужно сделать: 1. Должна быть внедрена микроразметка schema.org без плагинов, напрямую в шаблон, схему внедрения вы можете ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить Фильтр Opencart 2

    Сейчас стоит простой дефолтный http://prntscr.com/dne0ql Надо поставить хороший фильтр. В идеале мегафильтрпро  оплата отзыв сразу 1000₽

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Cкрипт для сбора статистики через envato api

    Нужен  скрипт для сбора статистики через envato api вот готовый пример   https://0.s3.envato.com/files/34763847/index.html но данный скрипт уже не работает так как api устарело . Нужно переделать его под новый апи или написать с нуля свой .

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    $700

    Основные требования:  - HTML5  - SCSS  - адаптивность: max-width указан на макетах, для меньших дисплеев – fluid (прорисован десктоп и мобильный телефон для нестандартных страниц, остальные состояния можете реализовать на ваше усмотрение ...

    HTMLjQuerymacOSSCSSGulp
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация свёрстанного на Bootstrap макета

    Добрый вечер. Требуется оптимизировать загрузку css, js и тд для быстрый и правильной загрузки сайта. Кроме того, нужна оптимизация в Google PageSpeed Insights (сейчас 100/100, но макет строится при обновлении страницы очень не красиво). ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация свёрстанного макета (Bootstrap) для Google PageSpeed

    Добрый день, требуется грамотный специалист в области оптимизации кода html, js, css для Google PageSpeed. Нужен реально грамотный специалист, чтобы оценить компетентность верстальщика, рассказать что не так, и исправить проблемы. Отмечаю, что 90% работы уже сделано ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать верстку простенького лендинга

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Мне нужно сделать верстку простенького лендинга (макет сброшу в личку). Лендинг максимально простой: 1 кнопка обратной связи 2 кнопки купить 2 блока с картинками и текстом ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта на WordPress

    $20

    Нужно сверстать и спрограммировать  дизайн сайта.   Админка Обязательно.   + адаптив   +кросбраузерность   Принципе ничего не обычного не будет.  - На главной формы просто будут отправляться на почту ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад