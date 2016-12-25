Улучшить верстку слайд-шоу

У нас сайт - http://bit.ly/1W3wEwr

На нем на главной странице слайд-шоу с 3мя картинками, поверх которых текст.

Проблема в том, что слайд-шоу мелькает слишком быстро, ничего нельзя прочитать нормально.

Надо сделать так:

- Чтоб "перелистывание" слайдов происходило вручную

- Чтобы слайды сменялись не "сдвигом", а более плавно - "мозаикой".

После изменения не должна потеряться адаптивность.