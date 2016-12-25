Изменить тему на Osclass

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка172 просмотра

Здравствуйте.

Нужно изменить тему Zara движка Osclass.

Вместо Free и Conact seller подставить Make offer и Price on request. (Пользователь выбирает это при создании объявления и потом идет отображение в самих объявлениях).

На страницах категорий вывести Дополнительно название категорий в определенные места на странице. Над объявлениями в теге H1 и под списком объявлений в теге H2.

Убрать строку, где ставят галочку о "Емейл виден другим пользователям". Чтобы публикатор не мог оставить видимым свой емейл.

Убрать теги h1-6 в сайдбаре и остальных местах. (Тут обратите внимание, что некоторые теги привязаны к стилям CSS).

Убрать тег H3 с названия объявления в списке на странице категории.

На странице объявления над названием объявления вывести название категории в теге H1 + Страна размещения объявления.

CSS
8 лет назад
advertsibir
Андрей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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