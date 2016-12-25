Требуется очень качественная верстка с эффектами

Требуется качественная верстка.

Как все должно происходить описано в презентации.

Адаптив пока не нужен, потом будут отдельно макеты и это работа будет осмечиваться и оплачиваться отдельно.

Сейчас требуется, чтобы все отображалось прекрасно от 1024 и выше.

Срок вечер среды, максимум - четверг утро.

Жду предложений по бюджету, и желательно ваши похожие работы.