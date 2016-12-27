Сделать Фиксированное меню при прокрутке с логотипом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок168 просмотров

Я делаю шаблон на Joomla 3

Не получается сделать Фиксированное меню при прокрутке с логотипом

Надо сделать как тут

http://euromineral.com.ua

для сайта http://ukrsil.com

Порядок работы:

1. Выбираю исполнителя

2. Отправляю архив сайта с базой на Email

3. Исполнитель делает Фиксированное меню при прокрутке с логотипом адаптивным!

4. Исполнитель отправляет файлы сайта мне на Email

5. Я проверяю, если все ОК, перечисляю деньги.

Joomla
8 лет назад
Neostarzp
Жека 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

detriat
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Поставил 5 по качеству, потому что согласился доработать.
Евгений отличный заказчик, продолжаем с ним работать.

Заявки фрилансеров

detriat
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад