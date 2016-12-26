Доброго времени суток! Сразу хочу обратить ваше внимание, что в этом проекте непосредственно верстать не нужно! PSD предоставлено не будет. А нужно: 1) внести множество html/css правок ...
Верстка сатйта + натянуть на ворпресс.
Буду краток, нужно сделать полноценный сайт. Главная страница как лендинг, еще есть несколько страниц:
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Они все маленькие, но вопрос/ответ Это будет как новостной блог, где будут статьи на вопросы от клиентов.
Там все просто, статья и коментарии. Стандартная система.
Важный критерий, сайт нужно сделать адаптивный и не тяжолый по загрузке. То есть вы сами реашете как облегчить его вес, что бы он был более быстрый. , + установить пару плагинов для сео оптимизации.
НА первой странице будет 3 вида слайдов: главная страница, проекты и видео, они небольшие (кроме главной страницы, она на весь экран)
НА каждую страницу есть psd макеты включая форм заявок, и других мелочей.
Стоимость этой работы очень мала: 8000р оплата через вебмани. Не выше.
Главный критерий, что бы смогли это сделать максимально быстро, и хорошо.
Если вы справитесь с проектом, мы гаранитируем вам в дальнейшем заказы в похожем стиле и за более высокую плату.
Я до этого размещал подобные работы, и все кто их выполнял, в дальнейшем я предоставлял новые заказы.
Причина по которой разместил объявление, выбший исполнитель этой работы, забрал предоплату и не смог выполнить работу из за сессии, естественно предоплату не вернул, и сам пропал. Бюджет проекта был 25 000, за дизайн ушло 10 тыс, 7 ты отдали как предоплату, по этому 8 осталось в резерве.
Нужны только те, кто реально сможет выпонить поставленную задачу, и не будет потом ныть что это оказалось не в его силах.
Заявки фрилансеров
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