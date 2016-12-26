Исправить верстку формы заказа на лендинге

на лендинге есть формы заявки с шестью полями для заполнения.

надо чтобы заявка и данные попадали в таблицу СРМ-системы

есть ХТМЛ-код для интеграции с СРМ-системой, но сама форма отображается не корректно.

тех.задание: после нажатия на кнопки заполнения заявки - должна всплывать в окне попап сама форма заявки,

после заполения формы и нажатии кнопки ОТПРАВИТЬ всплывать сообщение о том что заявка принята, а сама заявка попадать в таблицу СРМ-системы.

сама форма, кнопки, шрифты, цвета должны быть в стиле сайта.