Доброго времени суток! Сразу хочу обратить ваше внимание, что в этом проекте непосредственно верстать не нужно! PSD предоставлено не будет. А нужно: 1) внести множество html/css правок ...
Исправить верстку формы заказа на лендинге
на лендинге есть формы заявки с шестью полями для заполнения.
надо чтобы заявка и данные попадали в таблицу СРМ-системы
есть ХТМЛ-код для интеграции с СРМ-системой, но сама форма отображается не корректно.
тех.задание: после нажатия на кнопки заполнения заявки - должна всплывать в окне попап сама форма заявки,
после заполения формы и нажатии кнопки ОТПРАВИТЬ всплывать сообщение о том что заявка принята, а сама заявка попадать в таблицу СРМ-системы.
сама форма, кнопки, шрифты, цвета должны быть в стиле сайта.
Заявки фрилансеров
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