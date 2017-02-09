Сверстать 5 страниц (HTML5+css3)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок296 просмотров

Сверстать Валидно кроссбраузерно 5 страниц,с красивыми стандаратными эффектами.

Верстка должна быть адаптивной.

Срок до утра пятницы.

Макеты покажем при личном общении.

Исполнителя выбираем в течении часа сегодня.

HTML
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
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8 лет назад
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