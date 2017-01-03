Привет всем. Есть проект на wordpress. Нужно там кое что подчикать. В основном по мелочам. Микроразметку добавить, да рубрики вывести с последними комментариями в виджете и на главной. Хорошая оплата ...
Сверстать из PSD макета шаблон для wordpress+сделать адаптивную версию
Здравствуйте! Есть Psd макет сайта(страница рубрики и страница записи), нужно его сверстать в шаблон для wordpress + сделать адаптивную версию. PSD макет у меня только для десктопной версии.
Прошу указывать стоимость и сроки.
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