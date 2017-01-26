Добрый день. Нужно сделать мобильную версию сайта или сделать его адаптивным с сохранением элементов дизайна. Сайт на HTML-CSS, без CMS. Должен проходить проверку оптимизации для мобильных в Google. Сайт ispaniaaa.com.ua Пожалуйста, ...
Сделать сайт адаптивным
Добрый день.
Нужно сделать сайт адаптивным или сделать мобильную версию сайта с сохранением дизайна.
Сайт выполнен на MODx Evo.
Должен проходить проверку оптимизации для мобильных в Google.
Сайт uka.in.ua
Пожалуйста, укажите цену и реальные сроки выполнения. Спасибо.
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