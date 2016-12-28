Для действующего сайта необходимо сделать верстку 1 десктопной страницы и адаптив 17 статистических страниц, по макетам. Большинство страниц повторяют структуру, отличие только в контенте. Пожалуйста указывайте ваши цены.
Html-верстка 2 страниц - bootstrap
Для меня важно качество кода, а с этим у некоторых проблемы, поэтому:
1. делаете только "шапку" и я оплачиваю за нее 10$
2. Сдаете работу. Проверяю. Если все устраивает, продолжаете работать. Если нет - ищу другого.
Если сработаемся, однозначно будем продолжать работать в рамках других проектов. И работа будет.
Прошу откликаться только если Вы знаете, либо уверены в своих силах в областях:
1. bootstrap 3
2. html 5.1 семантика
А также у Вас есть понимание того, что страница должна быть максимально легкой (например, мелкие картинки должны быть в base64 и тп.)
PSD для ознакомления
https://yadi.sk/i/fig2ZD2R35Tk2P
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка25 заявокЗакрыт8 лет назад
адрес сайта - vipkot.ru, это рег панель партнера Reg.ruHTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $120
Здравствуйте! Есть Psd макет сайта(страница рубрики и страница записи), нужно его сверстать в шаблон для wordpress + сделать адаптивную версию. PSD макет у меня только для десктопной версии. Прошу указывать стоимость и сроки.Завершен8 лет назад
Привет всем. Есть проект на wordpress. Нужно там кое что подчикать. В основном по мелочам. Микроразметку добавить, да рубрики вывести с последними комментариями в виджете и на главной. Хорошая оплата ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
на лендинге есть формы заявки с шестью полями для заполнения. надо чтобы заявка и данные попадали в таблицу СРМ-системы есть ХТМЛ-код для интеграции с СРМ-системой, но сама форма отображается не корректно. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Требуется сверстать сайт Срок сегодня до 22-00. Оплата Сбербанк.Завершен8 лет назад
- $60
Сверстать Валидно кроссбраузерно 5 страниц,с красивыми стандаратными эффектами. Верстка должна быть адаптивной. Срок до утра пятницы. Макеты покажем при личном общении. Исполнителя выбираем в течении часа сегодня.Завершен8 лет назад
Письмо HTML Шрифт: Frutiger/Arial RBG 3/66/142 Текст: Дорогие друзья! Мы рады поздравитьВас с наступающим Новым годом, пожелать Вам волшебного настроения, успехов в новых делах и свершений, и чтобы доброта, радость и счастье окружали и ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо поправить вёрстку одной страницы адаптивного сайта. Работать необходимо через GIT - в установке сайта на Вашей локалке поможем. Ищем на постоянную-удаленную работу пунктуального, профессионального верстальщика со знанием js кода. Цена договорная, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуются незначительные правки на сайте. Подробности кандидатам. Интересует цена.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад