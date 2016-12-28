Html-верстка 2 страниц - bootstrap

Для меня важно качество кода, а с этим у некоторых проблемы, поэтому:

1. делаете только "шапку" и я оплачиваю за нее 10$

2. Сдаете работу. Проверяю. Если все устраивает, продолжаете работать. Если нет - ищу другого.

Если сработаемся, однозначно будем продолжать работать в рамках других проектов. И работа будет.

Прошу откликаться только если Вы знаете, либо уверены в своих силах в областях:

1. bootstrap 3

2. html 5.1 семантика

А также у Вас есть понимание того, что страница должна быть максимально легкой (например, мелкие картинки должны быть в base64 и тп.)

PSD для ознакомления

https://yadi.sk/i/fig2ZD2R35Tk2P

https://yadi.sk/i/MQrRMptO35TkDc