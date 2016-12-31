Конвертация прайса 20 страниц из pdf в html

Есть прайс ( 48 таблиц, 27 картинок, текст, в общем, 20 страниц А4 в формате pdf). Надо перенести всё в html-формат. В виде графики можно переносить только сами картинки. Таблицы в виде графики переносить нельзя (поэтому автоматизированный способ перевода тут не подходит). Срок не критичен, важнее качество. С заданием легче будет справиться тем, кто знаком с основами HTML-вёрстки. Чтобы мне можно было принять решение о вашей компетенции, если не трудно, пришлите, пожалуйста, пример схожей работы из Вашего портфолио в виде pdf и html (если его нет, можно сделать так: взять верхнюю часть первой страницы прайса, к примеру до 2-3-й строчки таблицы, перевести в html-файл и прислать мне, а плюсом - украсить своё резюме. Чей html-код окажется чище, тот станет исполнителем). Оплата будет с Яндекс.Денег. Жду от Вас откликов до вечера 29-го декабря. Называйте свои сроки и цены. Спасибо.