Нужны доработки для сайта на UMI

Добрый день.

Нужен человек, который умеет работать с UMI.

Для сайта на UMI нужно создать модульные окна с формой для отправки заявок Имя и Email.

А также сверстать несколько коротких страниц.

Делать привязку контента для последующего редактирования через CMS не нужно.

Более подробное готовое ТЗ отправлю в переписке.

Если вы прочитали до конца, пожалуйста, укажите R7 в начале вашего сообщение.

И напишите ваш скайп для связи.