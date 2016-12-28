Нужны доработки для сайта на UMI

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки136 просмотров

Добрый день.  

Нужен человек, который умеет работать с UMI.

Для сайта на UMI нужно создать модульные окна с формой для отправки заявок Имя и Email. 

А также сверстать несколько коротких страниц. 

Делать привязку контента для последующего редактирования через CMS не нужно. 

Более подробное готовое ТЗ отправлю в переписке. 

Если вы прочитали до конца, пожалуйста, укажите R7 в начале вашего сообщение.  

И напишите ваш скайп для связи.

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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