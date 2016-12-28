Верстка сайта по Psd-макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт56 заявок510 просмотров

Здравствуйте! Есть макеты главной и внутренних страниц сайта в формате psd. Требуется верстка данных макетов в формате html/css. Также нужна адаптивность.

CSSHTML
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    $75

    Необходима адаптивная верстка лендинга  Стоимость - 4 500 руб.  Срок - до 27.01.2017 18.00 мск.  Обязательно кроссбраузерно, в т.ч. на планшетах и телефонах Скорость загрузки - не менее 70 по сервису ...

    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка 1-й страницы

    Дизайнер сделал обновленный дизайн главной страницы, нужно ее перенести на работающий сайт. Дизайн кардинально не менялся, поэтому часть стилей использовать со старой версии. Сайт работает на Wordpress.  Верстка адаптивная, psd скину исполнителю. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта на Wordpress

    $330

    Требуется адаптивная верстка сайта на вордпресс. Есть дизайн всех страниц. Особенности: Текстовая страница, Галерея с фотографиями, страница контактов, страница с новостями. Сайт ресторана. Должна быть возможность закачивать меню ресторана в .pdf и чтобы на вкладке ...

    WordPress
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн и верстка шаблона для подписки на рассылку.

    $20

    Планирую рассылку видеокурса. Подписная должна быть простой, но оригинальной, без использования CMS, просто написана html/css кодом. В наличии есть зарегистрированный домен для данной страницы, а также хостинг. Домен к хостингу уже прикручен. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужны доработки для сайта на UMI

    Добрый день.   Нужен человек, который умеет работать с UMI. Для сайта на UMI нужно создать модульные окна с формой для отправки заявок Имя и Email.  А также сверстать несколько коротких страниц.  ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Конвертация прайса 20 страниц из pdf в html

    Есть прайс ( 48 таблиц, 27 картинок, текст, в общем, 20 страниц А4 в формате pdf). Надо перенести всё в html-формат. В виде графики можно переносить только сами картинки. Таблицы в виде графики переносить нельзя ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно сверстать сайт - быстро

    Ищем верстальщика сайта. нужно сверстать сайт за 10 дней.  сайт для ресторана на вордпресс. Функционал:  меню из пдф, фотогалерея. страница с новостями. весь дизайн есть. Обязательно наличие портфолио, стоимость 20 000 руб. Дополнительная информация при ...

    WordPress
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить текст на сайте

    Нужно разместить статью на сайте, движок опенкарт. Сделать структурированное оформление в html (без мусорного кода из ворда)  разместить фото и видео.

    HTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад