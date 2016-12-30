Дизайн и верстка шаблона для подписки на рассылку.

Качество, оперативность, всегда на связи. Заказывал дизайн и верстку подписной страницы на рассылку видеокурса. По дизайну все вопросы решали совместно, пришли к решению достаточно быстро. По верстке все оперативно, все предпочтения были выполнены. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Только не смотрите на возраст. Когда есть интерес, человек делает "вкусно".