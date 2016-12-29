Необходимо из готового макета сделать аддаптивный

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок221 просмотр

Здравствуйте, есть макет в psd есть готовый сайт, нужно  сделать адаптивность, чтобы под разные разрешения сайт выглядел соответственно разрешению. Требуется оперативность

8 лет назад
Vlad21558
Владимир 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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