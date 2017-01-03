Доработать CSS стиль для заметки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок230 просмотров

Нужно доработать CSS код для адаптивного варианта, что бы на телефоне ширина текста тоже изменялась

Дважды два четыре


CSS
8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Кирилл помог разобраться с задачей, объяснил, что делать в подобном случае - рекомендую
Отличный заказчик, вежливый и коммуникабельный - рекомендую с ним работать!

Заявки фрилансеров

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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