Установка целей метрики и вебвизора на лендинг

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка140 просмотров

На лендинге 3 формы захвата, на них нужно установить цели

и поставить код вебвизора

8 лет назад
kenzor2h
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

juliafrol
Фролова 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Юлия отличный исполнитель, всегда на связи, быстро выполняет задание. Это человек с огромным потенциалом, в дальнейшем будем обращаться.
Александр очень четко поставил задачу, молниеносно предоставил все необходимые доступы к сайту. Сразу по окончании проекта произвел оплату (работали по 100%-ной постоплате). Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

juliafrol
Фролова 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад