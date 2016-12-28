Нужно внести новые элементы в верстку существующего проекта.

Сам сайт сейчас уже работает на WP, но от вас требуется только работа верстальщика, програмную часть сделает разработчик.

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