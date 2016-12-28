Нужно внести новые элементы в верстку существующего проекта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок200 просмотров

Сам сайт сейчас уже работает на WP, но от вас требуется только работа верстальщика, програмную часть сделает разработчик. 

Список правок и проект скину кандидатам в личку. 

Наши проекты нерперывно развиваются и нам необходим верстальщик с почасовой оплатой на регулярной основе. Оставляйте сразу свой skype. Интересуют отвественные специалисты, которые всегда на связе.

WordPress
8 лет назад
OlegApanovich
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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