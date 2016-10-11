OlegApanovich

Нужно импортировать группы обьявлений с одного рекламного акканта на Facebook на другой. Тоесть есть один рекламный аккаунт на фейсбуке с уже настроенными обьявлениями, нужно импортировать все компании, обьявления и ставки в них на другой ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
У нас есть много фотографий с фотомоделью где она позирует на нашей мебели, нужно взять фотографии товаров которые я предоставлю отдельно стоящие и перенести на них фотомодель, так будто она фотографировалась на них. Тоесть есть ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для почты россии нужно почтавить мне на компутер клиент почты росси «ПАРТИОННАЯ ПОЧТА» для корпоративных клиентов. И провести со мной хотябы одну операцию по оформлению заказа чтобы дальше я мог работать сам. Просьба откликнуться только ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сам сайт сейчас уже работает на WP, но от вас требуется только работа верстальщика, програмную часть сделает разработчик. Список правок и проект скину кандидатам в личку. Наши проекты нерперывно развиваются и нам необходим ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист для комплексного продвижения проекта seo + реклама. Оставляйте свой skype подробности скину туда.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад