OlegApanovich

Олег Апанович OlegApanovich

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

NucleicAcid
Пётр 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
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Исполнитель справился с заданием.
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