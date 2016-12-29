Срок до 31.12.16 Стоимость - 1500 руб Обязательно кросбраузерно и адаптивно Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект Подробности обсудим ...
Адаптивная верстка
Здравствуйте. Нужно сделать адаптивную верстку сайта dinamo-vgu.ru, чтобы с мобилки посетителям было удобно открывать сайт. Можно начать с главной страницы и страницы новостей. Выйду на связь после 3 января, выберу заказчика и будем работать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарезать правильные картинки и сверстать XML-лэйауты из PSD. Всего 4 экрана. Подробности в приложенном ТЗ. Отозвавшихся прошу сразу указывать бюджет.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сам сайт сейчас уже работает на WP, но от вас требуется только работа верстальщика, програмную часть сделает разработчик. Список правок и проект скину кандидатам в личку. Наши проекты нерперывно развиваются и нам необходим ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
На лендинге 3 формы захвата, на них нужно установить цели и поставить код вебвизораЗавершен8 лет назад
- $15
Здравствуйте, есть макет в psd есть готовый сайт, нужно сделать адаптивность, чтобы под разные разрешения сайт выглядел соответственно разрешению. Требуется оперативностьHTML-верстка25 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Рассылаться будет через OutlookЗавершен8 лет назад
Коллеги, Добрый день! Требуется сверстать 1 простую страницу с фиксированной версткой. Срок пару часов.Завершен8 лет назад
ТЗ можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/VTSN1JT735cjqL Жду ваши предложения по ценам и срокамHTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать CSS код для адаптивного варианта, что бы на телефоне ширина текста тоже изменялась Дважды два четыреЗавершен8 лет назад
Нужно поправить верстку 1) Там где Live-дропы там задний фон должен быть отделен от картинки с оружееми так же в профиле это нужно было сверстать (показал на скринах)2) Добавить ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад