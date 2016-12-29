Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок279 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать адаптивную верстку сайта dinamo-vgu.ru, чтобы с мобилки посетителям было удобно открывать сайт. Можно начать с главной страницы и страницы новостей. Выйду на связь после 3 января, выберу заказчика и будем работать.

7 лет назад
bubles
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров