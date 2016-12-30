Перевести из сантиметров в дюймы

$5
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Завершен1 заявка118 просмотров

есть табличка размеров, нужно проставить в скобках дюймы (перед двойными кавычками)

http://d.pr/n/j2yL

точность - 1 знак после запятой.

в каждой строке 4 значения нужно будет посчитать и заполнить.

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8 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

Piranov03
Антон 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
20 отзывов(-1)
8 лет назад
$5
1 день
все отлично, очень рекомендую Антона!
отличный заказчик, оплатил еще до работы и мгновенно отвечал на сообщения!!! рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Piranov03
Антон 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
20 отзывов(-1)
8 лет назад