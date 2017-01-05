Доверстать несколько страниц

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Завершен7 заявок153 просмотра

Аве тебе, верстальщик (или даже front-end разработчик) (:

Необходимо сверстать (адаптивно -- bootstrap3) несколько типовых страниц на основе одной уже сверстанной.

т.е. некоторые элементы\блоки (чердак, подвал и т.п.) уже есть.

8 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
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Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

Aditon
Олег 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
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8 лет назад
$15
1 день
Работу выполнил хорошо, уложился в сроки, на правки реагировал адекватно... Рекомендую!
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Aditon
Олег 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
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