Настроить видимость robots.txt по https и http

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Завершен2 заявки173 просмотра

Привет.

Необходимо настроить видимость файла robots.txt, чтобы он был виден как http://site.ru/robots.txt, так и https://site.ru/robots.txt

Сейчас содержимое выглядит вот так:

AddDefaultCharset UTF-8

ErrorDocument 404 /404

ErrorDocument 401 /password.php

RewriteEngine on

RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*) [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R]

#работы по переходу начаты

#переход на https

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

#robots с https и с http

#работы по переходу закончены

RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*)

RewriteCond %{REQUEST_URI} /$ [NC]

RewriteRule ^(.*)(/)$ $1 [L,R]

8 лет назад
nikondev
Иван 
49 лет
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Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dangeron
Денис 
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Денис 
38 лет
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