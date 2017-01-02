Здравствуйте. Нужно сделать адаптивную верстку сайта dinamo-vgu.ru, чтобы с мобилки посетителям было удобно открывать сайт. Можно начать с главной страницы и страницы новостей. Выйду на связь после 3 января, выберу заказчика и будем работать.
Настроить видимость robots.txt по https и http
Привет.
Необходимо настроить видимость файла robots.txt, чтобы он был виден как http://site.ru/robots.txt, так и https://site.ru/robots.txt
Сейчас содержимое выглядит вот так:
AddDefaultCharset UTF-8
ErrorDocument 404 /404
ErrorDocument 401 /password.php
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R]
#работы по переходу начаты
#переход на https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
#robots с https и с http
#работы по переходу закончены
RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*)
RewriteCond %{REQUEST_URI} /$ [NC]
RewriteRule ^(.*)(/)$ $1 [L,R]
Выбранный исполнитель
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