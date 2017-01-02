Необходимо сверстать лендинг. Срок сдачи готового проекта - месяц. С подробным ТЗ можно ознакомиться https://docs.google.com/document/d/1Jh6mQFJg3Q4TxnDmlB2x4AKreYPuzDG5iJ9RUn2-8xY/edit?usp=sharing Файлы макета https://drive.google.com/open?id=0B2CKDKUIcXTFMG1Vczk2Y3E4a28 Период сбора заявок с 02.01 по 05.01. После выбор исполнителя. Связь через личные сообщения ...
Перетащить верстку Битрикса на Opencart 2
ТЗ в приложении.
Интересуют реальные предложения и сроки.
Заявки фрилансеров
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- $150HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Верста из psd . Адаптивность обязательна. по Тз, думаю все понятно по макетам.Завершен8 лет назад
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Поправить верстку Срочно. Небольшие правки. Оставляйте заявки, кто готов мне помочь!HTML-верстка24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Аве тебе, верстальщик (или даже front-end разработчик) (: Необходимо сверстать (адаптивно -- bootstrap3) несколько типовых страниц на основе одной уже сверстанной. т.е. некоторые элементы\блоки (чердак, подвал и т.п.) уже есть.Завершен8 лет назад