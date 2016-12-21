Составить семантическое ядро + ТЗ копирайтеру

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Закрыт12 заявок137 просмотров

Нужно составить СЯ для сайта по продаже наручных часов

Исполнитель будет выбран по лучшим предложенным условиям и цене

Для связи предпочтителен Skype

8 лет назад
BestOS
Павел 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров