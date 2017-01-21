Сео продвижение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок205 просмотров

Добрый день!  Есть комплекс работ по оптимизации и сео-продвижению сайта:  au-med.ru 

1. Необходимо сделать подробный комплексный аудит сайта, на предмет ошибок и недоделок, с рекомендациями по устранению и доработке. 

2. Необходимо собрать семантику, оптимизировать страницы и разместить тексты на нескольких категориях товаров.

Более подробное тех.задание скину в личку. 

8 лет назад
alexandr-790
Александр 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров