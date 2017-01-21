Приветствую заинтересовавшихся. Наша компания занимается импортом химической продукции (сырья, реактивов и т.п.) в Украину. Пока компания развивалась, не было необходимости в собственном сайте. В данный момент, есть уже сформировавшиеся портфели продукции по различным категориям. ...
Сео продвижение интернет-магазина
Добрый день! Есть комплекс работ по оптимизации и сео-продвижению сайта: au-med.ru
1. Необходимо сделать подробный комплексный аудит сайта, на предмет ошибок и недоделок, с рекомендациями по устранению и доработке.
2. Необходимо собрать семантику, оптимизировать страницы и разместить тексты на нескольких категориях товаров.
Более подробное тех.задание скину в личку.
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