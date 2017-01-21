Независимый SEO анализ с рекомендациями

Здравствуйте! Имеется сайт http://liderpereezdov.ru/

Он продвигается нашим seo-шником (недавно)

Регион: Москва

Необходимо произвести независимый и полный SEO анализ всего сайта. Предоставить результат + дать рекомендации по продвижению с вашей профессиональной точки зрения на ближайший период (чего не хватает и что нужно сделать/исправить…. например - контента, улучшить перелинковку, убрать дубли, правка кода, smm и т.п. ). Желательно в приоритетном порядке и с конкретными комментариями. Т.е. без общих формулировок.

Акцент по продвижению делается на услуги:

- Квартирный переезд http://liderpereezdov.ru/kvartirnyj-pereezd/

- Офисный переезд http://liderpereezdov.ru/ofisnyj-pereezd-v-moskve/

- Заказ транспорта http://liderpereezdov.ru/zakaz-transporta/ - Грузчики http://liderpereezdov.ru/uslugi-gruzchikov-v-moskve/

В итоге отчет должен состоять как минимум из двух блоков

1. Проблемы сайта – что сейчас нужно устранить/исправить

2. Рекомендации – что делать, после устранения проблем.

--- Цель выйти в топ по целевым запросам + увеличить целевой трафик.

При необходимости подтвердим/сделаем доступы к вебмастеру и метрике.

P.S. Инфу из SEO анализаторов просьба не скидывать. Анализ нужно провести предметно и всесторонне.

Важно: нужна помощь исключительно опытного специалиста по SEO.

Жду стоимость и сроки. На все вопросы отвечу в личку.