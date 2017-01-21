Приветствую заинтересовавшихся. Наша компания занимается импортом химической продукции (сырья, реактивов и т.п.) в Украину. Пока компания развивалась, не было необходимости в собственном сайте. В данный момент, есть уже сформировавшиеся портфели продукции по различным категориям. ...
Независимый SEO анализ с рекомендациями
Здравствуйте! Имеется сайт http://liderpereezdov.ru/
Он продвигается нашим seo-шником (недавно)
Регион: Москва
Необходимо произвести независимый и полный SEO анализ всего сайта. Предоставить результат + дать рекомендации по продвижению с вашей профессиональной точки зрения на ближайший период (чего не хватает и что нужно сделать/исправить…. например - контента, улучшить перелинковку, убрать дубли, правка кода, smm и т.п. ). Желательно в приоритетном порядке и с конкретными комментариями. Т.е. без общих формулировок.
Акцент по продвижению делается на услуги:
- Квартирный переезд http://liderpereezdov.ru/kvartirnyj-pereezd/
- Офисный переезд http://liderpereezdov.ru/ofisnyj-pereezd-v-moskve/
- Заказ транспорта http://liderpereezdov.ru/zakaz-transporta/ - Грузчики http://liderpereezdov.ru/uslugi-gruzchikov-v-moskve/
В итоге отчет должен состоять как минимум из двух блоков
1. Проблемы сайта – что сейчас нужно устранить/исправить
2. Рекомендации – что делать, после устранения проблем.
--- Цель выйти в топ по целевым запросам + увеличить целевой трафик.
При необходимости подтвердим/сделаем доступы к вебмастеру и метрике.
P.S. Инфу из SEO анализаторов просьба не скидывать. Анализ нужно провести предметно и всесторонне.
Важно: нужна помощь исключительно опытного специалиста по SEO.
Жду стоимость и сроки. На все вопросы отвечу в личку.
Выбранный исполнитель
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