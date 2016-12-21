СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ И НАШЕГО САЙТА И ВЫРОБАТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ http://gidstroy-kvartira.ru/
Добиться индексации картинок в гугле и яндексе
Сайт: eslprintable.info/
Тексты и картинки на сайте спарсены с другого сайта. Исходные картинки не были повернуты и к ним не добавлялась обработка цветными полосками по краям. В гугл и яндекс были добавлены карты сайта:
Результаты индексирования:
гугл: joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21
яндекс: joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY и joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e
После того, как понял, что поисковики определяют оригинальность картинок:
- все картинки были изменены (добавлено цветное обрамление и сделан поворот на 20%)
- изменен путь к папке с картинками
- изменено название карты сайта и карты картинок
После обработки поисковики определяют картинки как оригинальные.
Карты сайтов переделываются каждый день.
Пример страницы с картинками: eslprintable.info/adults-...
При генерации страницы юзеру картинки поворачиваются в противоположную сторону и увеличиваются, чтобы юзер не видел примененных эффектов.
Нужно помочь добиться индексации картинок в гугле и страниц в яндексе.
UPD: если в гугл вебмастере посмотреть адрес картинки как гугл бот, то все ок.
вот адрес: http://eslprintable.info/images/stories/virtuemart/prints/resized/basic-verbs-elementary-esl-efl-english-11381_300x427.jpg
вот скриншот результата: http://joxi.ru/Dr8nWx8t05KD26
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