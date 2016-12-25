Скрытая реклама на форумах (крауд-маркетинг)

Для сайта по недвижимости необходимо сделать постинг – на каждом тематическом форуме разместить по одному рекламному посту.

Варианты форумов:

- тематические (недвижимость)

- околотематические (строительство)

- не тематические, но популярные с большой посещаемостью

Т.е. это может быть как существующая тема – добавить в нее пост с названием компании (и ссылкой на сайт по возможности).

Либо начать новую тему и в ней уже соотв. разместить рекламный пост.

Сами площадки могут быть разных тематик – главное чтобы они были посещаемыми (трафик).

Цена за 1 пост – 50-100 руб.

Желательно чтобы у вас был собственный список площадок (чтобы не тратить время на подбор).

Жду от вас предложения по стоимости работ + число площадок для постинга.