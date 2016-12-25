Приветствую заинтересовавшихся. Наша компания занимается импортом химической продукции (сырья, реактивов и т.п.) в Украину. Пока компания развивалась, не было необходимости в собственном сайте. В данный момент, есть уже сформировавшиеся портфели продукции по различным категориям. ...
Скрытая реклама на форумах (крауд-маркетинг)
Для сайта по недвижимости необходимо сделать постинг – на каждом тематическом форуме разместить по одному рекламному посту.
Варианты форумов:
- тематические (недвижимость)
- околотематические (строительство)
- не тематические, но популярные с большой посещаемостью
Т.е. это может быть как существующая тема – добавить в нее пост с названием компании (и ссылкой на сайт по возможности).
Либо начать новую тему и в ней уже соотв. разместить рекламный пост.
Сами площадки могут быть разных тематик – главное чтобы они были посещаемыми (трафик).
Цена за 1 пост – 50-100 руб.
Желательно чтобы у вас был собственный список площадок (чтобы не тратить время на подбор).
Жду от вас предложения по стоимости работ + число площадок для постинга.
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