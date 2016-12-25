Внутренния оптимизцаия и сдача сайта в индекс

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки129 просмотров

Здравствуйте.

Прошу Вас ознакомиться с презентацией проекта на 8 минут https://youtu.be/K5cDVEDcUgg

Ссылка на презентацию отдельно. https://docs.google.com/presentation/d/1QMdUIeqnjaJ-b9TC32-yE3YL0EDB_kZv9gNCxWb-g6s/edit?usp=sharing

8 лет назад
guest_14585648793954
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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