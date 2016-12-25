Подбор сео элементов для сайта

Для сайта по манге требуется подобрать теги для сео. Сайт именно по чтению манги.

Есть 4-ре страницы. Главная, Страница манги, Страница Главы манги, Список всех манг на сайте.

Для этих страниц надо грамотно подобрать title, тег h1 , description, keywords(если они конечно ещё поисковиками ранжируется). Если всё грамотно будет сделано, с данным человеком и дальше по сео будем работать

UPD: не надо мне писать свои заготовки на оптимизацию! напишите свою цену за работу что я указал в описании проекта, сейчас меня интересует именно эта работа, а не вся оптимизация сайта!