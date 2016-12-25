Нужно для 100 страниц прописать привлекательные title, h1, meta description, которые будут давать высокий CTR
Подбор сео элементов для сайта
Для сайта по манге требуется подобрать теги для сео. Сайт именно по чтению манги.
Есть 4-ре страницы. Главная, Страница манги, Страница Главы манги, Список всех манг на сайте.
Для этих страниц надо грамотно подобрать title, тег h1 , description, keywords(если они конечно ещё поисковиками ранжируется). Если всё грамотно будет сделано, с данным человеком и дальше по сео будем работать
UPD: не надо мне писать свои заготовки на оптимизацию! напишите свою цену за работу что я указал в описании проекта, сейчас меня интересует именно эта работа, а не вся оптимизация сайта!
Заявки фрилансеров
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