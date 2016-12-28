Вытянуть проиндексированные ссылки из google

У нас есть 5 сайтов, каждый из них имеет около 1000 до 2000 ссылок.

Мы хотим узнать, какие ссылки проиндексировнны в google а какие нет.

Есть у кого нибудь какая нибудь программка, которая вытягивает из гоогла проиндексированные ссылки?

Я вам даю ссылки на сайте а вы мне присылаете таблицу такого характера

ссылка ответ сервера

www.domen.ru/link 200

Вот есть небольшое описание того как это делается:

https://www.searchengines.ru/urls-not-indexed-google.html