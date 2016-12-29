Сео-оптимизация и продвижение сайта в топ3

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок228 просмотров

Добрый день! Домену уже больше 4 лет, оптимизация и продвижение раньше не проводились, трафик не более 20 человек в сутки. Необходимо составить СЯ, прописать теги для всех страниц сайта, также написать ТЗ для копирайтеров, настроить роботс, сайтмеп и т.д. Продвижение только белыми методами. Указывайте пожалуйста свои сроки и примерный бюджет.

8 лет назад
dima_krivozub
Дмитрий 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MJKMaster
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$800
30 дней
Илья- профессионал своего дела. Все сделано в сроки и по ТЗ. Будем работать дальше. Рекомендую!!!
Очень понравилось работать с Дмитрием. Вместе обсудили ТЗ, установили сроки. Работу оплатил в срок. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

MJKMaster
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад