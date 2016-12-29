Сео-оптимизация и продвижение сайта в топ3

Добрый день! Домену уже больше 4 лет, оптимизация и продвижение раньше не проводились, трафик не более 20 человек в сутки. Необходимо составить СЯ, прописать теги для всех страниц сайта, также написать ТЗ для копирайтеров, настроить роботс, сайтмеп и т.д. Продвижение только белыми методами. Указывайте пожалуйста свои сроки и примерный бюджет.